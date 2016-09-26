Троян рассказал подробности расследования убийства полицейких

Подозреваемому в убийстве двух полицейских в Днепре в воскресенье Александру Пугачеву официально предъявлено подозрение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вадим Троян.

На пресс-конференции в Днепре в понедельник он рассказал, что Пугачев в настоящее время отказывается от дачи показаний, ссылаясь на ст.63 Конституции Украины (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя).

Троян сообщил, что по данному делу опрошено 37 свидетелей. Есть три человека, которые опознали Пугачева.

Также была проведена дактилоскопическая экспертиза, которая показала, что лицо, подозреваемое в расстреле двух полицейских и находящееся с огнестрельным ранением живота в областной больнице им.Мечникова, является Пугачевым, который в 2003 году был осужден в Донецке.

Также экспертиза показала, что пуля, которой был ранен Пугачев, была выпущена из пистолета полицейского Артема Кутушева.

По словам Трояна, были проведены обыски в квартире Пугачева, проведена экспертиза его автомобиля.

Назначено еще 23 экспертизы, в том числе ДНК.

В свою очередь, начальник Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Игорь Репешко рассказал, что Пугачев действительно являлся участником боевых действий и соответствующее удостоверение получил в соответствии с законом.

Удостоверение было выдано матери Пугачева по доверенности, поскольку сам подозреваемый тогда уже находился в розыске.

Пугачев разыскивался по ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.1 ст.255 (участие в преступной организации и преступлениях, совершаемых такой организацией), ч.2 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом). Уголовного кодекса Украины.

Троян также рассказал, что в настоящее время ведутся следственные действия, по результатам которых полиция будет готова уже в ближайшие дни предъявить Пугачеву обвинения по ч.1 ст.115 (покушение на убийство и умышленное убийство) и ч.3 ст.262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ либо радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Первый замглавы Нацполиции рассказал, что на момент бегства у Пугачева было два пистолета – принадлежавший ему и отобранный у полицейского. Оба пистолета до сих пор не обнаружены.

По его словам, у Пугачева есть жена и дети, с которыми он не виделся уже длительное время.

Троян также рассказал, что после убийства полицейских на след Пугачева удалось выйти достаточно быстро, поскольку тот допустил ошибку, которая позволила правоохранителям выйти на его квартиру и затем оперативно начать преследование.

Интерфакс-Украина