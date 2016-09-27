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Умеров: Решение суда РФ для меня не распространяется на Крым

Вторник, 27 сентября 2016, 09:24

Будущее решение Верховного суда РФ о запрете Меджлиса, которое он примет 29 сентября, не распространяется на территорию Крыма, заявляет замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

Об этом говорится на его странице  Facebook.

"29 сентября в верховном суде РФ, в Москве, будет принято решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа и признание его экстремистской организацией. Иллюзий на другое решение не строим", - написал он.

"Мы не признаем юрисдикцию РФ в Крыму, но де-факто Крым аннексирован, здесь установлена Российская оккупационная власть. Европа, Америка, да и весь мир не признает "присоединение" Крыма к РФ и продолжает считать его частью Украины", - добавил он.

 


Он отметил, что никого не призывает ни к чему, а у него самого уже есть уголовное дело за т н публичный призыв к нарушению территориальнойп целостности РФ, за что  "светит" 5 лет.

"Я не признаю референдум 16 марта 2014 года проведённый в нарушение законов Украины под дулами российских автоматов. Не признаю решения госдумы о присоединении Крыма к России. Не признаю т н местные выборы в Крыму и формирование структур власти. Не признаю выборы в госдуму РФ т.к голоса из оккупированного и непризнанного Крыма причислены к общим по РФ результатам", - написал он.

"Таким образом, я считаю, что решение верховного суда РФ не распространяется на территорию Крыма т к Крым де-юре является территорией Украины...
Вот такое моё мнение, ну не признаю я юрисдикцию РФ в Крыму и решение суда другого государства на территории моей РОДИНЫ тоже не признаю", - подчеркнул он.

Умеров также назвал надуманными уголовные дела по 26 февраля и по Хизбут тахрир.

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