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Саперы очистили 2 тысячи гектаров с начала АТО – Минобороны

Вторник, 27 сентября 2016, 11:21

За время проведения антитеррористической операции на Донбассе от взрывоопасных предметов очищено более 2 тысяч гектаров.

Об этом на брифинге во вторник в кризисном центре в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Алексей Чернобай

"За прошедшую неделю военные саперы в районе проведения АТО очистили от мин более 8 гектаров местности, обезвредив 603 взрывоопасных предмета", – отметил он.

По словам подполковника, всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины обезвредили более 124 тысяч минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов 2635 гектаров территории в Донецкой и Луганской областях.

Украинская правда

Темы: АТО
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