За сутки в зоне АТО ранены 3 бойца – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранения получили трое военнослужащих.



Об этом на традиционном брифинге во вторник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет, однако 3 бойцов получили ранения в результате обстрелов", – сказал полковник.

По словам Лысенко, впервые за две последние недели в зоне конфликта наблюдается определенная эскалация. За прошедшие сутки враг 40 раз нарушил режим тишины. Кроме того боевики препятствуют работе наблюдателей миссии ОБСЕ.

Как известно, рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств было подписано в среду 21 сентября, оно вступило в силу с 22 сентября.

Согласно договору, предпосылкой для разведения войск должно быть неукоснительное соблюдение тишины в течение 7 суток. Последними, седьмыми сутками должна стать среда, 28 сентября.

Украинская правда