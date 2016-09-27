Боевики проводят ротацию - разведка

Боевики проводят ротацию, Россия поставляет им горюче-смазочные материалы.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки.

Основные усилия противника сосредоточивались на ротации и усилении подразделений, их доукомплектовании и инженерном оборудовании передовых позиций на Северодонецк, Славянск, Донецкая, Мариупольском направлениях.

Для ведения воздушной разведки позиций сил АТО и проверки мер оперативной маскировки своих войск противником привлекались два тактические беспилотные летательные аппараты в районах Дебальцево и Амвросиевки.

Командование ВС РФ продолжает поставки горюче-смазочных материалов подчиненным соединениям и частям с территории России. В Ровеньки прибыло четыре цистерны с топливом (200 тонн).

В разведке отмечают, что в связи с пребыванием представителей миссии ОБСЕ в районе Станица Луганская командованием боевиков введен временный запрет на перемещение техники.

Украинской стороной предоставлена информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков, самоходных артиллерийских установок и 122-мм реактивных систем залпового огня "Град" в районах Стаханова, Горное, Харцызск и Новоазовск.

Украинская правда