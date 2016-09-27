В Москве задержали активиста, который попросил убежища в Украине

В центре Москвы задержали активиста Романа Рословцева, который шел с плакатом "Не боюсь 212.1".

Об этом во вторник сообщает Радио Свобода.

Указывается, что на этот раз на Рословцеве не было маски президента России Владимира Путина, которую он использовал в своих предыдущих акциях.

Активиста задержали сразу после того, как он вышел на Красную площадь.

Рословцева неоднократно задерживали во время его акций против статьи 212.1 Уголовного кодекса России, предусматривающей до пяти лет лишения свободы за "неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий".

Как известно, в августе Рословцев на некоторое время уехал в Украину и попросил там политического убежища.