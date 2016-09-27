Суд продлил на 2 месяца арест пятерым экс-"беркутовцам"

Святошинский районный суд Киева продлил арест сроком на два месяца пятерым бывшим сотрудникам спецподразделения МВД "Беркут" Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому, которых обвиняют в убийстве 48 активистов Майдана.



Такое решение было принято на заседании суда во вторник, передает "Интерфакс-Украина".



Ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей подали прокуроры, так как 29 сентября истекает предыдущий срок ареста экс-"беркутовцев".

Вместе с тем сторона защиты просила суд изменить их подзащитным меру пресечения на любую другую.



В ходе судебного заседания во вторник адвокаты также подали ходатайство о назначении дополнительной баллистической экспертизы.



Следующее заседание суда по делу пятерых экс-"беркутовцев" начнется 4 октября в 11:30.



Как сообщалось, 16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против этих пяти "беркутовцев".