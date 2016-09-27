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Суд продлил на 2 месяца арест пятерым экс-"беркутовцам"

Вторник, 27 сентября 2016, 16:46

Святошинский районный суд Киева продлил арест сроком на два месяца пятерым бывшим сотрудникам спецподразделения МВД "Беркут" Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому, которых обвиняют в убийстве 48 активистов Майдана.

Такое решение было принято на заседании суда во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

Ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей подали прокуроры, так как 29 сентября истекает предыдущий срок ареста экс-"беркутовцев".

Вместе с тем сторона защиты просила суд изменить их подзащитным меру пресечения на любую другую.

В ходе судебного заседания во вторник адвокаты также подали ходатайство о назначении дополнительной баллистической экспертизы.

Следующее заседание суда по делу пятерых экс-"беркутовцев" начнется 4 октября в 11:30.

Как сообщалось, 16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против этих пяти "беркутовцев".

Темы: БеркутсудЕвромайдан
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