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Судью Вовка снова отстранили от должности

Вторник, 27 сентября 2016, 20:59

Высшая квалификационная комиссия судей отстранила от должности судью Печерского районного суда Киева Сергея Вовка сроком на два месяца.

Такое решение было принято на заседании 27 сентября на основании ходатайства Генеральной прокуратуры.

"В связи с привлечением к уголовной ответственности Комиссия отстранила Вовка Сергея Владимировича от должности судьи Печерского районного суда города Киева сроком на два месяца", - отмечается в сообщении комиссии.

Кроме того, комиссия продлила на 1 месяц отстранение от должностей судьи и председателя Бориспольского горрайонного суда Киевской области Сергея Вознюка, судьи Печерского райсуда Киева Светланы Волковой и судьи Хозяйственного суда Киева Аллы Прыгуновой.

В то же время рассмотрение вопроса об отстранении судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области Владислава Лысенко отложено.

Как известно, в марте 2015 года ВККС отстранила судей Печерского суда Светлану Волкову, Оксану Царевич, Виктора Кицюка и Сергея Вовка в связи с возбуждением против них уголовного дела.

16 декабря 2015 года ВККС продлила срок отстранения судьи Вовка от должности еще на месяц.

В феврале 2016 года стало известно, что Сергея Вовка восстановили в должности судьи.

4 апреля 2016 года решением ВККС Сергей Вовк был отстранен от должности судьи Печерского районного суда города Киева сроком на два месяца. Затем решениями комиссии от 3 июня, 1 и 28 июля этот срок продлевался еще на месяц.

Вовк в свое время вынес обвинительный приговор экс-министру внутренних дел Юрию Луценко (ныне - Генпрокурор Украины).

Укринформ

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Темы: суд
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