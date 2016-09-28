Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обама выдвинул кандидатуру первого за 50 лет посла США на Кубе

Среда, 28 сентября 2016, 07:43

Президент США Барак Обама выдвинул кандидатуру первого за последние 50 лет американского посла на Кубе.

Об этом сообщает CNN.

Им стал дипломат Джеффри Делорентис. С 2014 года он занимает должность поверенного в делах США на Кубе.

 По словам Обамы, нет ни одного более подходящего госслужащего, который мог бы участвовать в жизни кубинского народа и продвигать интересы США на Кубе.

Последний посол США на Кубе покинул свой пост в 1960 году с началом прихода к власти Фиделя Кастро.

В конце 2014 года США и Куба договорились нормализовать отношения. В 2015 году страны достигли договоренности об открытии своих посольств

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
США
Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Не в городах и записывая локации: у Украины есть пять принципов использования кассетных боеприпасов
Последние новости
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
Все новости...
Реклама: