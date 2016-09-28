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На избранных в Госдуму РФ в Крыму завели дела

Среда, 28 сентября 2016, 12:04

Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовные дела в отношении граждан, избранных в Государственную думу Российской Федерации на территории аннексированного Крыма.

В частности, речь идет о Бельбеке Р.И., Шеремете М.С., Поклонской Н.В., Бахареве К.М., Савченко С.Б., Белике Д.А. и Козенко А.Д., сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Прокуратура АРК внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.111 УК Украины, санкция которой предполагает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Кроме того, по факту проведения незаконных выборов в российский парламент на территории оккупированного Крыма прокуратура АРК открыла уголовное производство по ч.2 ст.110 УКУ, санкция которой предусматривает лишение свободы на 5-10 лет.

Как известно, 18 сентября в России провели выборы в Государственную Думу, организовали их и на территории аннексированного в 2014 году полуострова Крым.

По данным ЦИК России, в Крыму в Госдуму РФ прошли: по спискам партии "Единая Россия" – т.н. заместитель и первый заместитель главы "Совета министров Крыма" Руслан Бельбек и Михаил Шеремет, "генпрокурор Крыма" Наталия Поклонская; в одномандатных округах – кандидаты от "Единой России" Константин Бахарев (первый заместитель главы "Государственного совета Крыма"), Светлана Савченко (депутат), Дмитрий Белик и Андрей Козенко.

Подконтрольный России глава "Совета министров Крыма" Сергей Аксенов отказался от мандата в Госдуму ФР по общефедеральному списку, чтобы сохранить должность в Крыму.

Украинское Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц призывало граждан Украины, находящихся на оккупированной территории полуострова, отказаться от участия в организации, проведении и голосовании на незаконных выборах в Госдуму РФ, так как это – нарушение украинского и международного законодательства.

Ни одна западная страна не признала выборы, проведенные Россией в Крыму.

Верховная Рада Украины также не признает Госдуму РФ из-за голосования в аннексированном Крыму.

Алена Рощенко, УП

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Темы: КрымпрокуратуравиборыРосcия
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