Под посольствами РФ пройдет акция в поддержку Меджлиса

В Киеве пройдет акция в поддержку Меджлиса крымскотатарского народа, который в России собираются запретить.



Об этом сообщает в среду пресс-служба Министерства информационной политики.



29 сентября с 11:00 до 12:30 на Майдане Незалежности состоится акция поддержки Меджлиса крымскотатарского народа.



Отмечается, что акция пройдет одновременно с заседанием суда в Москве, на котором собираются запретить Меджлис, который в России объявили экстремистской организацией.



Аналогичные акции пройдут в ряде стран мира у посольств Российской Федерации с целью выразить протест против нарушения Россией прав человека и коренных народов.



Как сообщалось, глава Меджлиса, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров выразил мнение, что Россия 29 сентября окончательно запретит Меджлис.



В свою очередь дочь заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова Айше заявила: "После 29 сентября – после вступления в силу запрета Меджлиса крымскотатарского народа и признание его экстремистской организацией – мы ожидаем очередного витка усиления репрессий в отношении крымских татар".



Как известно, члены Меджлиса в течение всей аннексии Крыма Россией выступали с проукраинской позицией.



Украинская правда