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Под посольствами РФ пройдет акция в поддержку Меджлиса

Среда, 28 сентября 2016, 13:07

В Киеве пройдет акция в поддержку Меджлиса крымскотатарского народа, который в России собираются запретить.

Об этом сообщает в среду пресс-служба Министерства информационной политики.

29 сентября с 11:00 до 12:30 на Майдане Незалежности состоится акция поддержки Меджлиса крымскотатарского народа.

Отмечается, что акция пройдет одновременно с заседанием суда в Москве, на котором собираются запретить Меджлис, который в России объявили экстремистской организацией.

Аналогичные акции пройдут в ряде стран мира у посольств Российской Федерации с целью выразить протест против нарушения Россией прав человека и коренных народов.

Как сообщалось, глава Меджлиса, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров выразил мнение, что Россия 29 сентября окончательно запретит Меджлис.

В свою очередь дочь заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова Айше заявила: "После 29 сентября – после вступления в силу запрета Меджлиса крымскотатарского народа и признание его экстремистской организацией – мы ожидаем очередного витка усиления репрессий в отношении крымских татар".

Как известно, члены Меджлиса в течение всей аннексии Крыма Россией выступали с проукраинской позицией.

Украинская правда

Темы: Меджлисправа человекаРосcиякрымские татары
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