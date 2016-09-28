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В России подумывают обязать неработающих платить "налог"

Среда, 28 сентября 2016, 13:22

В Российской Федерации разрабатывают законопроект, согласно которому неработающие граждане должны будут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры.

Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе правчаса в Совете Федерации, передает "РИА Новости".

По ее словам, российское законодательство позволяет россиянам не работать, но при этом они не платят страховые взносы, в том числе – в систему обязательного медицинского страхования.

"Еще часть населения у нас не должна платить взносы с фонда оплаты труда. Таких людей мы видим, и это 68 миллионов человек", – отметила Голодец.

"Всего у нас в трудоспособном возрасте 75 миллионов человек. Всех остальных мы видим: видим их списочный состав и видим, где они живут, видим их возраст и так далее. Но у нас в государстве принято, что человек может по своему желанию работать и не работать", – сказала она.

Ранее статс-секретарь – заместитель министра труда России Андрей Пудов заявил на международной конференции "Социальное страхование", что Минтруд РФ обсуждает возможность введения налога для трудоспособных лиц, официально нигде не работающих.

В СМИ данную инициативу часто именуют "налогом на тунеядство".

В пресс-службе Минтруда уточняли, что обсуждение такого налога ведется на экспертном уровне в контексте изучения реализации такого опыта в Беларуси.

Темы: Росcия
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