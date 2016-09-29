Рада рассматривает вопрос увольнения судей – голосов нет

Верховная Рада рассматривает вопрос увольнения судей за нарушение присяги.



Депутаты не поддержали 4 проекта постановления об увольнении судей.



Председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк пояснил, что решение об увольнении этих судей выносил еще предыдущий состав ВСЮ времен Виктора Януковича, в то же время уже нынешний состав, просмотрев эти решения не нашел оснований для их отмены.



В то же время глава профильного комитета Руслан Князевич отметил, что комитет не поддержал увольнение этих судей, однако не возражает против рассмотрения в сессионном зале.



Депутаты рассматривают постановления по каждому судье отдельно в порядке регистрации.



Необходимого количества голосов в парламенте не нашлось. Единодушия в сессионном зале нет.



Внефракционный нардеп Юрий Левченко в частности предложил спикеру Андрею Парубию "прекратить этот фарс" и закрыть внеочередное заседание Рады.

Парубий предложил объявить 15-минутный перерыв для консультаций, однако это предложение не нашло поддержки председателей фракций из-за опасений, что депутаты потом не соберутся.



Сейчас нардепы перешли к формату обсуждения каждого постановления, а голосование должно состояться в конце.

Валентина Романенко, УП