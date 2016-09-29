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Руководитель вокзала в Черновцах погорел на взятке

Четверг, 29 сентября 2016, 13:13

Национальная полиция задержала руководителя вокзала станции Черновцы, обвиняемого во взяточничестве.

Об этом сообщил председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун у себя в Facebook.

"Департамент безопасности доложил: Национальная полиция задержала руководителя вокзала станции Черновцы. Информация правоохранителей – получение неправомерной выгоды", – сообщает он.

По его словам, руководитель вокзала требовал 12 тысяч гривен за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности в железнодорожном буфете.

"Уголовное производство открыто по статье 368 Уголовного Кодекса Украины. 30 сентября суд будет избирать меру пресечения. Нет неприкасаемых. Стоит услышать всем, кто работает в компании", – подчеркнул Балчун.

Украинская правда

Темы: железная дорогавзятка
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