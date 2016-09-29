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В КИУ предостерегают от большого количества искусственных партий

Четверг, 29 сентября 2016, 13:58

В КИУ заявляют о большом количестве зарегистрированных политических партий в стране по сравнению с соседними государствами, и многие из них создаются для последующей продажи пакета уставных документов.

Об этом сообщил гендиректор КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"КИУ призывает остановить поток искусственных партий", - заявил Кошель.

По его словам, Украина является одним из европейских и мировых лидеров по количеству зарегистрированных политических партий: по состоянию на 29 сентября в стране было зарегистрировано 344 политпартии, тогда как в Польше - 84, Словакии - 56, Румынии - 124, РФ - 77, Молдове - 45, Латвии - 73, Литве - 38.

Почти половина всех украинских политических партий появились за последние три года. В частности, за 9 месяцев 2016 была зарегистрирована 41 новая партия, в 2015 году - 79, в 2014 - 37. В прошлые годы больше партий было зарегистрировано в 2005 году - 24.

Гендиректор КИУ отметил, что главной причиной появления большого количества политических партий является упрощенный механизм их регистрации и создание с целью дальнейшей продажи пакета уставных документов.

Сбор подписей избирателей в поддержку образования партии создает возможности для многочисленных фальсификациях и часто не отражает реальной поддержки гражданами той или иной политической силы.

При регистрации часто используются фиктивные списки избирателей, в которых одни и те же лица регулярно поддерживают создание различных политических партий.

"Вместо сбора подписей целесообразнее использовать условие о наличии в партии ячеек или определенного количества членов. Это также будет отвечать всеукраинскому статусу партий, закрепленному в законе "О политических партиях в Украине", - сказал Кошель.

Інтерфакс-Україна

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