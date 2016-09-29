В Днепре поймали банду торговцев оружием

Правоохранители в Днепре разоблачили людей, которые настроили продажу стрелкового оружия и боеприпасов и изъяли у них значительный арсенал.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской прокуратуры.

"Установлено, что житель Донецкой области, который фактически проживает в городе Днепре, и уроженец с. Незабудино Солонянского района использовали нежилое помещение с согласия его собственника (42-летней днипрянки) по улице Короленко в городе Луганск для хранения боевых припасов из дальнейшего их сбыта", – сказано в сообщении.

В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли 7 тубусов РПГ, 20 гранат РГД -5, цинк с патронами маркировки 7.62 ПС РС, 600 патронов калибра 5.45 и 20 гранат Ф1.

"Сейчас злоумышленники задержаны и решается вопрос относительно сообщения им о подозрении в совершении указанного преступления", – добавили в ведомстве.

Украинская правда