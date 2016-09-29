Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Днепре поймали банду торговцев оружием

Четверг, 29 сентября 2016, 14:38

Правоохранители в Днепре разоблачили людей, которые настроили продажу стрелкового оружия и боеприпасов и изъяли у них значительный арсенал.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской прокуратуры.

"Установлено, что житель Донецкой области, который фактически проживает в городе Днепре, и уроженец с. Незабудино Солонянского района использовали нежилое помещение с согласия его собственника (42-летней днипрянки) по улице Короленко в городе Луганск для хранения боевых припасов из дальнейшего их сбыта", – сказано в сообщении.

 

В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли 7 тубусов РПГ, 20 гранат РГД -5, цинк с патронами маркировки 7.62 ПС РС, 600 патронов калибра 5.45 и 20 гранат Ф1.

"Сейчас злоумышленники задержаны и решается вопрос относительно сообщения им о подозрении в совершении указанного преступления", – добавили в ведомстве.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: оружиеДнепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
оружие
В России говорят, что предоставление Украине кассетных снарядов "никоим образом" не изменит ход войны
Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов
Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16
Последние новости
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
Все новости...
Реклама: