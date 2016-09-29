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Порошенко подписал указ о дополнительных миллиардах для армии

Четверг, 29 сентября 2016, 19:07

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по финансированию потребностей национальной безопасности и обороны Украины в 2016 году".

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Согласно этому решению Кабмину поручается увеличить расходы на нужды национальной безопасности и обороны Украины в 2016 году.

Указывается, что правительство в недельный срок должно внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона, которым увеличиваются расходы из общего фонда госбюджета на 2016 год для силовых ведомств:

Минобороны - на 3,8 млрд гривен,

Главного управления разведки - на 175 млн гривен,

Нацполиции - на 2 млрд 4,8 млн гривен,

Госпогранслужбы - на 782,7 млн гривен,

Службы безопасности Украины - на 128,5 млн гривен,

Государственной специальной службы транспорта - на 5,4 млн гривен,

Управление государственной охраны - на 51 млн гривен.

Отдельно указывается, что должно быть обеспечено финансирование "путем перераспределения расходов в пределах общего объема бюджетных назначений Государственному космическому агентству Украины в объеме 300,0 млн гривен, Министерству экономического развития и торговли Украины в объеме 263,0 млн гривен".

Украинская правда

Темы: Порошенкоармия
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