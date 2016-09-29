Боевики не прекращают обстреливать силы АТО

В течение дня пророссийские боевики на Донбассе 11 раз нарушали "режим тишины".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на официальной странице в Facebook.

"С полуночи и до 18.00 зафиксировано 11 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск", - сказано в сообщении.

"На Мариупольском направлении противник нарушал "режим тишины" в районе Широкино, при этом применял стрелковое оружие. На Донецком направлении обстрелы со стороны оккупантов, из гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано в районе Авдеевки и Верхнеторецком", - сообщают в ведомстве.

Указывается, что на Луганском направлении противник прибегал к вооруженным провокациям в районе Новоалександровки и Попасной, где также применял стрелковое оружие и пулеметы.

Українськая правда