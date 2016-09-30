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Замглавы Нацполиции: Украина не готова к легализации оружия

Пятница, 30 сентября 2016, 02:47

Заместитель главы Национальной полиции, начальник патрульной полиции Александр Фацевич заявил, что Украина пока не готова к легализации огнестрельного оружия.

Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1, передает пресс-служба полиции.

Фацевич отметил, что изучал уровень преступности и опыт работы полиции нескольких развитых стран. В частности, в американском городе Хьюстон (штат Техас) много жителей имеют легальное огнестрельное оружие. Местная полиция регистрирует 40-50 разбойных нападений за сутки, зачастую – с применением именно зарегистрированного оружия. В то же время на территории всей Украины за сутки регистрируется 12-15 разбоев.

 "Мое личное мнение: сейчас дать возможность людям владеть оружием нельзя", – отметил Фацевич.

При этом он добавил, что полномочий полиции, прописанных в законодательстве, достаточно, а добропорядочным гражданам следует выполнять требования полицейских.

По его словам, в Великобритании из 140 тысяч полицейских лишь 7 тысяч несут службу с оружием. Все требования полицейских выполняются, и при этом уровень преступности в стране ниже, чем в США.

"Здесь нужно начинать с себя и делать выводы. Выполняйте требования полицейских – законные требования. Не нужно нам больше полномочий. Просто то, что предоставлено нам законом – выполняйте наши требования", – отметил он.

Он также заверил, что полицейских, которые будут нарушать закон, будут привлекать к ответственности – вплоть до уголовной.

Темы: полиция
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