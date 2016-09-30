Путин подписал указ об осеннем призыве в армию РФ 152 тыс. человек

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на военную службу.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2016 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих… призыву на военную службу, в количестве 152 000 человек", - говорится в тексте указа.

Тем же документом увольняются солдаты, матросы и старшины, чей срок военной службы по призыву истек.

В России весенний призыв-2016 коснулся 155 тысяч человек, осенний призыв-2015 — 147 тысяч человек.