В четверг боевики 10 раз стреляли в Попаснянском районе
29 сентября в течение суток боевики 10 раз открывали огонь в направлении населенных пунктов Попаснянского района Луганской области, в том числе из 82-мм минометов.
Об этом заявил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко, сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации.
"В частности, вечером боевики из автоматических, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия семь раз обстреливали позиции украинских военнослужащих вблизи села Новозвановка", – говорится в сообщении.
Кроме того, добавили в ведомстве, в направлении города Попасная террористы трижды стреляли из 82-мм минометов, гранатометов различных типов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов.
Как известно, в течение минувших суток боевики 33 раза обстреливали украинские силы.
Украинская правда