В четверг боевики 10 раз стреляли в Попаснянском районе

29 сентября в течение суток боевики 10 раз открывали огонь в направлении населенных пунктов Попаснянского района Луганской области, в том числе из 82-мм минометов.

Об этом заявил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко, сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации.

"В частности, вечером боевики из автоматических, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия семь раз обстреливали позиции украинских военнослужащих вблизи села Новозвановка", – говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в ведомстве, в направлении города Попасная террористы трижды стреляли из 82-мм минометов, гранатометов различных типов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов.

Как известно, в течение минувших суток боевики 33 раза обстреливали украинские силы.

Украинская правда