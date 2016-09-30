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Задержан сообщник "лесника Януковича"

Пятница, 30 сентября 2016, 11:49

Следователи задержали активного участника введенной экс-главой Гослесагентства преступной схемы вымогательства денежных средств от импортеров лесной продукции, который с августа 2016 года находился в розыске.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Чиновник приближен к бывшему руководству Государственного агентства лесных ресурсов и принимал непосредственное участие в предъявлении требования представителям иностранных компаний, которые импортировали древесину из Украины в период 2011-2014 годов, по уплате так называемых "откатов" за получение необходимых объемов указанной продукции.

Действуя по предварительному преступной договоренности с руководством Гослесагентства в указанный период, путем вымогательства, подозреваемые лица получили неправомерную выгоду на общую сумму средств более 140 млн. грн., которые легализовали с помощью оффшорных компаний.

29 сентября следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство органа предварительного расследования и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества, а также лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как известно, в мае Печерский райсуд столицы арестовал имущество семьи экс-главы Госагентства лесных ресурсов Виктора Сивца, которого подозревают в получении неправомерной выгоды на сумму в более 140 млн грн.

Темы: прокуратурасудкоррупция
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