ОБСЕ: украинская сторона не дала гарантий на блокпосту в Золотом
Пятница, 30 сентября 2016, 12:13
Специальная мониторинговая миссия заявляет, что не получила гарантий безопасности на подконтрольном украинской власти блокпосту в районе пилотной зоны безопасности: населенном пункте Золотое Луганской области.
Об этом сообщается в пятницу в Твиттере миссии.
"Никаких гарантий безопасности на подконтрольном правительству блокпосту у Золотого - дорога заминирована", – говорится в сообщении.
Эксперты заявляют, что "могут и готовы наблюдать за режимом прекращения огня в зоне безопасности, но им препятствуют".
Кроме того, работе миссии препятствуют мины ВСУ и "ЛНР" у моста в городе Счастье.
Наблюдатели отмечают, что это – "нарушение мандата СММ и минских соглашений".
Украинская правда