Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Днипре прикрыли конвертцентр с полмиллиардным оборотом

Пятница, 30 сентября 2016, 15:51

Силовики пресекли в Днипре деятельность конвертационного с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в пятницу.

"Правоохранители установили, что организаторы "конверта" зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Сотрудники спецслужбы выяснили, что в течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентра были почти двести предприятий из разных регионов Украины", - говорится в сообщении.

Указывается, что во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела изъяли 150 тысяч долларов США, семь тысяч евро и 650 тысяч гривен.

"У дельцов также обнаружено бухгалтерскую документацию и печати двадцати фиктивных предприятий, доказывающих осуществление финансовых сделок", - говорится в сообщении.

Решением суда наложен арест на шестнадцать счетов фиктивных фирм, задействованных в функционировании "конверта", осуществляется их проверка.

Украинская правда

Темы: СБУкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
СБУ
Малюк посоветовал россиянам, как им избежать взрывов кораблей
СБУ стоит за подрывом российского танкера - СМИ
Зеленский заслушал Малюка о спецоперации СБУ в РФ: Мы благодарны
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: