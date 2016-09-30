Боевики 16 раз нарушили "режим тишины" в пятницу

Боевики в пятницу 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования нарушали "режим тишины" в районе Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Марьинки, использовав при этом стрелковое оружие.

"На Донецком направлении обстрелы со стороны оккупантов из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы в районе Авдеевки, Каменки, Верхнеторецкого и Зайцево", - сказано в сообщении.

Кроме того, на Луганском направлении НВФ прибегали к вооруженным провокациям в районе Новоалександровки и Новозвановки, где также применяли стрелковое оружие и пулеметы.

В то же время по Новоалександровке вел огонь снайпер.

"Вооруженные Силы Украины строго соблюдают режим прекращения огня, зато со стороны противника, даже на определенных для отвода войск участках, не прекращаются обстрелы и провокации", - отметили в пресс-центре.

Украинская правда