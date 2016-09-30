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Гройсман рассказал, когда могут состояться выборы в объединенных общинах

Пятница, 30 сентября 2016, 22:12

Премьер Владимир Гройсман считает, что выборы в объединенных общинах могут быть назначены на 11 декабря.

Об этом он сообщил эфире Львовской областной государственной телерадиокомпании, цитирует его пресс-служба.

"Правительство совместно с Центральной избирательной комиссией нашли решение, которое позволит провести выборы в объединенных территориальных общинах 11 декабря", - отмечается в заявлении.

По словам Гройсмана, вопрос назначения выборов в объединенных территориальных общинах должно быть решено Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с ЦИК, однако они на это "оказались не способны".

"Я вмешался. И мы с Центральной избирательной комиссией нашли формат решения. В понедельник мы уже примем необходимое решение", - сообщил глава правительства.

Украинская правда

Темы: виборыКабинет министров
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