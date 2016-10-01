Разведка: Боевики готовятся открыть свой пункт пропуска у Золотого

В районе н.п.Золотое боевики оборудуют пункт пропуска, открытие которого запланировано на 2 октября.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украина.

"В рамках подготовки к реализации рамочного соглашения о разведении сил и техники в р-не н.п. Золотое противником оборудуется пункт пропуска. Подготовлена открытая автомобильная площадка, установлены модули для размещения таможенного и пограничных постов", - отметили в разведке.

Украинская правда