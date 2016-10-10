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В очередях на границе с Польшей стоят 880 авто

Понедельник, 10 октября 2016, 00:23

По состоянию на 22:00 9 октября в пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 880 автомобилей.

Об этом сообщает Западное управление Госпогранслужбы Украины на странице в Facebook.

В частности, в пункте пропуска "Устилуг" стоят 350 машин, "Краковец" – 170, "Угринов" – 120, "Ягодин авто"  – 100, "Шегини" – 60, "Рава-Руська" – 50, "Смильница" – 30. В ПП "Грушев" очередей не зафиксировано.

На границе с Венгрией в ПП "Лужанка" застряли 40 автомобилей, а на границе с Румынией в ПП "Порубное" – 35.

На словацком и молдавском направлении автомобильных очередей нет.

Темы: Польша
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