В парламент Грузии прошли три партии
Понедельник, 10 октября 2016, 04:36
В парламенте Грузии будут представлены три партии - "Грузинская мечта", "Единое национальное движение", созданное экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили и пророссийский "Альянс патриотов Грузии".
Как сообщает ЦИК Грузии, это стало известно после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Первое место в ходе выборов получила правящая партия - Грузинская мечта" - 48,6%, на втором - бывшая партия власти - "Единое национальное движение".
Партия "Альянс патриотов Грузии" набрала 5% голосов избирателей, необходимых для преодоления проходного барьера в парламент.