На Куликовом поле в Одессе произошли небольшие потасовки

На Куликовом поле в Одессе в воскресенье между проукраинскими и пророссийскими активистами произошла потасовка.

Видеозаписи потасовки опубликовали обе стороны, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно им, в ходе словесной перепалки активист организации "Правый сектор" попытался отобрать флаг Одессы у одного из своих оппонентов. Однако сотрудники полиции практически сразу прекратили противостояние.

Лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко на своей странице в Facebook сообщил, что один из активистов организации был задержан.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, в результате инцидента никто не пострадал.