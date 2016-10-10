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На Куликовом поле в Одессе произошли небольшие потасовки

Понедельник, 10 октября 2016, 11:37

На Куликовом поле в Одессе в воскресенье между проукраинскими и пророссийскими активистами произошла потасовка.

Видеозаписи потасовки опубликовали обе стороны, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно им, в ходе словесной перепалки активист организации "Правый сектор" попытался отобрать флаг Одессы у одного из своих оппонентов. Однако сотрудники полиции практически сразу прекратили противостояние.

Лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко на своей странице в Facebook сообщил, что один из активистов организации был задержан.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, в результате инцидента никто не пострадал.

Темы: Одесса
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