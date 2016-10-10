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В России прошел съезд боевиков, воевавших на Донбассе

Понедельник, 10 октября 2016, 11:55

В российском Ростове-на-Дону на днях прошел второй съезд  "Союз добровольцев Донбасса", который организаторы и СМИ называют "общественным движением".

Сюжет о съезде показали на российском пропагандистском телеканале НТВ.

На кадрах люди, одетые в камуфляж, флаги террористической организации "ДНР".

По информации канала, "союз добровольцев Донбасса" насчитывает в общей сложности более 10 тысяч участников. На мероприятие прибыли около 500 делегатов.

Главой организации является бывший "премьер ДНР" Александр Бородай. В сюжете Бородай заявил, что организация создана для защиты участников "событий в Украине". Исходя из дальнейших слов, речь идет об участниках боевых действий на территории Украины, куда россия отправлет кадровых военных и пропагандирует отправку "добровольцев" из РФ.

По словам Бородая, их организация оплатила более 50 протезов.

Также они занимаются социализацией "людей, которые вышли из этой войны". "Мы несколько сотен людей устроили на работу", - рассказал Бородай.

 
 

Украинская правда

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