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Президент ПАСЕ официально просит вернуть Россию в ассамблею

Понедельник, 10 октября 2016, 13:14
Президент ПАСЕ Педро Аграмунт
apa.az

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт настаивает на том, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России, которые оставили ПАСЕ из-за санкций.

Об этом он заявил, открывая осеннюю сессию ПАСЕ, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

"Ситуация, когда Россия отсутствует на ассамблее, никому не на пользу – ни России, ни ассамблее, ни одной из других 46 стран", - считает он.

Он также пожаловался на сопротивление отдельных сил, которые не считают возможным снятие ограничений с представителей РФ.

"Вы знаете, что я предпринял шаги для восстановления отношений с РФ. Я делал это открыто, уведомляя об этом руководителей групп. Я часто видел, что некоторые группы препятствуют диалогу, но мы должны идти вперед. Исключение любого из наших обсуждений не помогает на пути к прогрессу", - отметил он.

Аграмунт отметил, что будет и впредь работать над возвращением России, и призвал других политиков поддержать его: "Мы договорились, что руководители политических групп обсудят эту ситуацию. Я хотел бы, чтобы мы все обсудили этот вопрос".

Несмотря на это, Аграмунт отметил, что и впредь надо говорить о нарушениях со стороны РФ. "Диалог не должен подрывать наши принципы", - заявил он.

Как известно, ранее Россия, чья делегация отстранена от участия в ПАСЕ,потребовала изменить процедуру подтверждения полномочия национальных делегаций. В частности, они хотели, чтобы решение об отстранении делегации принимали не 20 человек, а треть всех присутствующих или 20% от общего числа членов Ассамблеи.

Кроме того, Россия требовала вместо мониторинга стран проводить "мониторинг кейсов", то есть случаев, а также принимать резолюции, только если в зале ПАСЕ будут присутствовать не менее половины делегатов.

Украинская делегация заявила о возможном демарше в случае возвращения россиян в ПАСЕ.

Европейская правда

Темы: ПАСЕ
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