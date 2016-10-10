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На Черниговщине в толпу бросили гранату: есть раненые

Понедельник, 10 октября 2016, 14:13

Три человека госпитализированы из-за взрыва гранаты возле сельского клуба в Черниговской области.

Об этом информирует в понедельник пресс-служба полиции Черниговской области.

В Бобровицком районе полиция задержала молодого человека, который возле местного клуба бросил в толпу гранату.

 
полиция

Правоохранители установили, что во время инцидента травмированы четыре человека, один из которых (житель Киева) доставлен в Бобровицкую центральную районную больницу с колото-резаными ранами тела.

По словам потерпевшего, телесные повреждения он получил возле клуба во время драки. Неизвестный злоумышленник напал на него сзади.

После этого на пороге сельского клуба, где как раз стояли посетители, прогремел взрыв.

Осколочные ранения получили три человека, которые доставлены в Бобровицкую районную больницу. Их жизни ничего не угрожает. Взрыв также повредил припаркованный неподалеку автомобиль "Шкода Октавия".

 
полиция

На месте происшествия взрывотехники собрали и направили на экспертизу осколки гранаты (предварительно РГД-5), рычаг спусковой скобы и нож.

В тот же день полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство. Им оказался житель Бобровицы. Его поместили в изолятор временного содержания.

Полиция проводит дальнейшее расследование.

Темы: Черниговская областьполиция
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