Ходорковский: новую Госдуму РФ нельзя считать легитимной

Основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский считает, что к недавно избранному российскому парламенту нельзя относиться как к легитимному.

Об этом он сказал в понедельник на первом Форуме Бориса Немцова, который проходит в Берлине, сообщает "Укринформ".

"С удивлением услышал недавно заявления некоторых западных комментаторов о том, что недавние выборы в России были прозрачными. И соответственно нынешняя власть, по их мнению, легитимная. Что за ерунда?" – заявил Ходорковский.

При этом он призвал посмотреть на итоги голосования в регионах, где постоянно проходят так называемые контртеррористические операции и где всегда была сильна власть местных "князьков".

"Там показатель явки избирателей и голосов за путинские марионетки вполне себе северокорейский", – отметил оппозиционер.

Он обращает внимание на то, что "в целом за счет 15 миллионов граждан, из которых 5 миллионов – чиновники, армия и спецслужбы, а 11 млн – зависимые бюджетники, Путин опять дал себе право менять Конституцию, тратить деньги на варварские бомбардировки Алеппо, тратить деньги на поставки оружия для убийства тысяч украинских граждан, на отмену договора по утилизации плутония".

Ходорковский обратился к президенту Франции, куда Путин едет на неделе.

"С кем президент Франции намерен встречаться? С членом клуба лидеров цивилизованных демократических стран или с человеком, чья власть держится на коррупции, страхе и пропаганде геббельсовского типа?" – сказал он.

Он отметил, что и в Германии есть люди, которые призывают вести с Путиным бизнес как всегда, которые берут деньги у его окружения, чтобы защищать его интересы.

Как известно, ряд западных страны не признали выборы в российскую Госдуму, которые проводились в Крыму. Украинский парламент не признал легитимность новой Госдумы в целом.