Путин и Эрдоган пообещали углублять военное сотрудничество

Лидеры России и Турции договорились об усилении контактов в военной и разведывательной сферах по итогам переговоров, прошедших в Стамбуле.

Об этом сообщает BBC.

Российский президент Владимир Путин заявил также о договоренности с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о необходимости оказания гуманитарной помощи сирийскому городу Алеппо.

В свою очередь турецкий лидер сообщил, что две страны будут сообща разрабатывать стратегию оказания помощи жителям Сирии, в частности, в Алеппо.

"Наши соответствующие ведомства будут обсуждать (взаимодействие), в частности, по линии военных, по линии разведки, по линии министерства иностранных дел, осуществлять контакты, и в результате будет выбрана стратегия", - сказал Эрдоган.

Кроме того, Турция и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве двух линий газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря.

Как известно, отношения двух стран чрезвычайно ухудшились после того как турецкие ВВС сбили российский боевой самолет над турецкой-сирийской границей в ноябре 2015 года.

Путин отметил, что стороны договорились и дальше предпринимать усилия для полной нормализации двусторонних связей. Говоря о турецких партнерах, российский лидер назвал их друзьями.

В свою очередь Эрдоган выразил уверенность, что процесс нормализации отношений между двумя странами продолжится полным ходом.

Несмотря на достигнутые договоренности, между Москвой и Анкарой сохраняются разногласия по ряду вопросов, в первую очередь в отношении Сирии.

В то время как Россия оказывает всемерную поддержку сирийскому президенту Башару Асаду, Турция неоднократно призывала к его отстранению от власти, оказывая поддержку силам, воюющим против сирийских правительственных войск.