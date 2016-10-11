Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ изучит каждого претендента на судью Верховного суда

Вторник, 11 октября 2016, 09:27

НАБУ изучит имущественное положение кандидатов в судьи Верховного суда Украины, чтобы в обновленную судебную власти не попали люди с коррупционными рисками.

Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник в интервью Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что в октябре начинается конкурс по формированию нового Верховного суда, что станет следующим шагом в судебной реформе.

"Мы как правоохранительный орган, который имеет также и аналитическую функцию, собираемся активно участвовать в этом процессе. У нас подписан Меморандум с Высшей квалифкомиссией судей, и мы будем использовать свои возможности для того, чтобы максимально изучить кандидатов и не допустить проникновения в новую судебную власть людей с коррупционными рисками", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, в каком формате будет участвовать НАБУ в формировании нового состава Верховного суда, Сытник пояснил, что Бюро будет составлять досье на кандидатов и передавать в Высшую квалифкомиссию судей.

"Мы покажем, как исследовали имущественное состояние того или иного кандидата, может ли этот кандидат пояснить происхождение своего имущества", - подчеркнул директор Бюро.

По его словам, такие же досье могут передавать и общественные активисты, которые проводят свои расследования.

"Я думаю, что общими усилиями мы дадим тот результат, который ожидает от нас общество, и ожидаем мы как правоохранители", - подытожил директор НАБУ.

Темы: НАБУсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: