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СМИ: из-за пропавших документов в Киеве на берегах Днепра "застроечный хаос"

Вторник, 11 октября 2016, 10:55

В Киеве исчезли проекты прибрежных защитных полос реки Днепр в четырех районах: Оболонском, Подольском, Деснянском и Днепровском.

Об этом говорится в сюжете программы "Схемы".

Указывается, что также отсутствуют оригиналы решений Киевсовета относительно прибрежных защитных полос, в которых содержится информация о точных координатах, где начинается защитная граница берега и как она проходит.

"Оригиналы указанных документов отсутствуют в управлении экологии Департамента благоустройства и сохранения природной среды Киевской городской администрации. Именно этот департамент согласовывает земельную документацию по отводу земельных участков, в том числе и на берегу реки Днепр", - говорится в сюжете.

По словам представителя управления экологии Департамента благоустройства КГГА Андрея Вергилиса, документы им не были переданы после ликвидации Государственного управления экологии, подчиненного Министерству экологии и земельных ресурсов. Это учреждение было ликвидировано 2013 года.

Министерство экологии информировало программу "Схемы", что в их архиве оригиналы пропавших документов прибрежных защитных полос четырех районов Киева тоже отсутствуют.

В то же время, Киевский департамент земельных ресурсов, который готовит проекты землеустройством для отвода земельных участков в Киеве, тоже работает без документов прибрежных защитных полос, принятых Киевсоветом в 2007 и 2009 годах.

"Официально в Департамент земельных ресурсов такую документацию никто не передавал. У нас есть официальное обращение в Киевсовет. К сожалению, у нас их нет", - пояснил руководитель Департамента земельных ресурсов КГГА Алексей Полищук.

 

В сюжете журналисты приводят многочисленные примеры проблемных застроек на берегах Днепра в Киеве, связывая застроечный хаос в том числе и с отсутствием в Киеве документации, определяет границы берегов, на которых нельзя строить.

Темы: КиевстроительствоДнепр
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