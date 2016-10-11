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Полицейский в Кременце требовал 10 тысяч за закрытие дела

Вторник, 11 октября 2016, 10:59

Один из руководителей райотдела полиции Кременца, что в Тернопольской области, требовал 10 тысяч гривен у местного жителя за закрытие уголовного производства о мошенничестве.

Его разоблачили Служба безопасности Украины совместно с внутренней безопасностью полиции и военной прокуратурой, сообщает СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали вымогателя в личном автомобиле во время передачи ему 8-ми тысяч гривен обещанного "вознаграждения".

Военная прокуратура Тернопольского гарнизона проводит досудебное расследование по уголовному производству по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Ведутся следственные действия.

Темы: полициявзяткакоррупцияСБУ
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