Полицейский в Кременце требовал 10 тысяч за закрытие дела
Вторник, 11 октября 2016, 10:59
Один из руководителей райотдела полиции Кременца, что в Тернопольской области, требовал 10 тысяч гривен у местного жителя за закрытие уголовного производства о мошенничестве.
Его разоблачили Служба безопасности Украины совместно с внутренней безопасностью полиции и военной прокуратурой, сообщает СБУ.
Оперативники спецслужбы задержали вымогателя в личном автомобиле во время передачи ему 8-ми тысяч гривен обещанного "вознаграждения".
Военная прокуратура Тернопольского гарнизона проводит досудебное расследование по уголовному производству по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Ведутся следственные действия.