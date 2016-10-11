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У Лутковской отреагировали на запрос РФ о пропавших россиянах

Вторник, 11 октября 2016, 12:12

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской будет работать над установлением местоположения пропавших без вести граждан России на территории Украины.

Об этом сообщил представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Мы получили запрос. И действительно будем работать над ним. Это означает, что мы обратимся и в МВД, и в СБУ, и в пенитенциарную службу Минюста, для того чтобы по возможности установить местоположение этих граждан", – сказал он.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отправила запрос Лутковской относительно граждан РФ, местоположение которых на территории Украины остается неизвестным.

Как известно, на Донбассе на стороне незаконных бандформирований воюют российские кадровые военные. Российская сторона, в свою очередь, это отрицает, заявляя, что в вооруженном конфликте участвуют "добровольцы".

Темы: права человекаРосcия
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