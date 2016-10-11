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Тепло киевлянам начнут подавать с 12 октября – КГГА

Вторник, 11 октября 2016, 13:29

Мэр Киева Виталий Кличко распорядился начать процесс подключения к теплоснабжению жилых домов в столице.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Поскольку температура воздуха снижается, и в последующие дни среднесуточная температура будет ниже +8 градусов, мы решили, что уже необходимо начать подачу тепла в жилые дома. Поскольку технологический процесс запуска системы требует определенного времени", - отметил Кличко.

Согласно сообщению, учреждения социальной сферы - больницы, поликлиники, школы, и детсады - подключать к теплоснабжению в столице начали с 10 октября.

"Подключение к теплу жилых домов, согласно графику, представленному ПАО "Киевэнерго" и ООО "Еврореконструкция", должно было начаться 17 октября", - говорится в сообщении.

"Впрочем, по решению городских властей, теплопредприятия должны начать подачу теплоносителя в дома киевлян с 12 октября", - сообщает пресс-служба.

Экономическая правда

Темы: Киевтеплокоммунэнерго
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