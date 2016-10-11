СБУ задержала боевика "Фила", еще один "ДНРовец" сдался сам
Боевик так называемой "ДНР" по кличке "Фил", который вел разведку позиций украинских подразделений на Мариупольском направлении, взят под стражу.
Его задержали представители Службы безопасности и Вооруженных сил Украины, сообщает СБУ.
По данным ведомства, 35-летний житель Авдеевки с 2014 года участвовал в боевых действиях на стороне террористов вблизи Славянска, Широкино, Саханки, Саур-Могилы – и главари террористов неоднократно отмечали его "наградами".
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Задержанный боевик взят под стражу согласно ст. 208 КПК Украины.
Кроме того, СБУ сообщает, что еще один бывший боевик – житель одного из райцентров Донецкой области – воспользовался программой "Тебя ждут дома" и добровольно обратился к правоохранителям.
Он летом 2014 года вступил на службу в подразделение охраны т.н. "ДНР", охранял военные объекты и казармы боевиков в Донецке, в боевых действиях не участвовал.
Однако мужчина разочаровался в "идеях новороссии" из-за отсутствия дисциплины и денежного обеспечения, негативного отношение командиров к боевикам – и зимой 2016 года покинул "службу" и скрывался у знакомых в областном центре.
Позже он решил вернуться на подконтрольную Украине территорию по программе "Тебя ждут дома".
Правоохранители проверяют показания бывшего боевика в рамках уголовного производства, открытого по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Если досудебное следствие не обнаружит состава тяжких преступлений в его действиях, мужчина может рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности.