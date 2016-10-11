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В СБУ заявили, что Россия хотела расшатать Днипро

Вторник, 11 октября 2016, 18:47

СБУ задержала жителя Днипра, который вел активную антиукраинскую пропаганду.

Об этом сообщили в СБУ.

47-летний администратор одного из интернет-сообществ распространял и репостил сепаратистские материалы.

В СБУ считают, что он действовал по заданию российских спецслужб.

Также он, согласно сообщению СБУ, пропагандировал вхождение Днепропетровской области в состав Российской Федерации.

"Пропагандист "русского мира" информировал своих кураторов о настроениях среди населения и готовность к протестным акциям, связанным с повышением тарифов на коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

Также он изучал возможность организации проплаченных российской стороной митингов. Во время проведения обыска сотрудники спецслужбы изъяли у него телекоммуникационное оборудование с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Украинская правда

Темы: СБУ
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