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Мэр Бучи уверяет, что может доказать невиновность и не покинет Украину

Среда, 12 октября 2016, 10:09

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что после получения подозрения планирует привлечь адвокатов, чтобы они предъявили доказательства его правоты.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы имеем неоспоримую доказательную базу, которую, к большому сожалению, в судебных заседаниях, и судья первой инстанции, и судья Высшего административного суда, не приняли к рассмотрению", – заявил Федорук.

"На сегодня, получая подозрение как процессуальное действие, адвокаты имеют возможность приобщиться, ознакомиться с материалами дела – следовательно, привести доказательства своей правоты, которые имеет сторона защиты", – добавил он.

"Бучанский городской совет действовал исключительно в рамках полномочий", – заверил мэр Бучи.

Он добавил, что подозрение до сих пор не получил.

"Ночью никто не беспокоил. Думаю, утром встретимся, пообщаемся. Повестку получил, поэтому планирую в следственный отдел ГПУ сегодня-завтра (появиться – ред.). Поэтому следователи будут иметь возможность или приехать в Буче вручить подозрение, или по месту самого следственного отделения", – сказал Федорук.

Накануне он также заявил телеканалу: "Не собирался и не собираюсь покидать Украину. Следователи могут быть спокойны. Нахожусь в Буче".

11 октября в Генеральной прокуратуре заявили, что сообщили о подозрении городскому голове Бучи Киевской области, а также секретарю горсовета.

21 июля сотрудники ГПУ пришли с обысками в дом к Федоруку, а также в Бучанский городской совет. Впоследствии появилась информация, что обыски также проходят и в Ирпене.

Позже в ГПУ объяснили, что проводят обыски по 31 адресу по факту злоупотребления и превышения служебных полномочий должностными лицами Бучанского городского совета при незаконном изъятии из собственности государства 890 га особых земель лесного фонда.

Единственным уполномоченным государственным органом на выделение этих земель был и остается исключительно Кабинет министров. По предварительным подсчетам, стоимость этих земель оценивается в сотни миллионов грн.

Также ГПУ в рамках "бучанского дела" расследует незаконное предоставление 14 га земли экс-вице-спикеру Верховной Рады Игорю Калетнику.

Темы: Киевская областьместная властькоррупцияземляГенпрокуратура
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