СБУ: на Полтавщине воры сливали госнефть на миллионы гривен

На Полтавщине СБУ задержала преступную группировку, которая крала государственную нефть в особенно крупных размерах.

Об этом говорится в сообщении ведомства в среду.

"Одна из коммерческих структур Полтавщины подписала соглашение на поставку углеводородов с двумя нефтеперерабатывающими заводами, расположенными в Харьковской и Днепропетровской областях. Ловкий директор фирмы договорился с водителями, которые перевозили государственную нефть, отбирать часть сырья при ее транспортировке", - сказано в сообщении.

Указывается, что нефть сливали в заранее арендованные резервуары.

Фото: сбу

"Каждый раз водители сливали от пяти до десяти кубометров углеводородов. Таким образом ежемесячно злоумышленники наносили государству ущерб от 1,5 до 2 миллионов гривен", - сказано в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное производство по статье "кража в особо крупных размерах".

фото: сбу

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрание злоумышленникам меры пресечения.

Украинская правда