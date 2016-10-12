"Азов" создает политическую партию

В пятницу, 14 октября, партия "Национальный корпус", созданная на основе организаций "Азова" проведет первый съезд.

Об этом говорится в сообщении на сайте корпуса "Азова".

"14 октября в Пятницу в Киеве по адресу Гринченко 7 (Дом Архитектора) в 11.00 состоится торжественный съезд политической партии Национальный корпус", - сказано в сообщении.

"Инициативная группа новой политической партии составляют члены общественной организации Гражданский корпус АЗОВ ветераны полка АЗОВ Национальной гвардии, волонтеры, патриоты Украины", - говорится в тексте сообщения.

Также в этот день представители "Азова" проведут марш в центре Киева.

Украинская правда