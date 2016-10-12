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Боевики в среду 24 раза открывали огонь по украинским позициям

Среда, 12 октября 2016, 19:30

В течение дня боевики 24 раза открывали огонь по украинским позициям.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Мариупольском направлении произошло 13 обстрелов, из них 6 - из тяжелого вооружения.

"Под огонь минометов калибра 120 мм попали позиции сил АТО в Водяное и Талаковке, а в районе Широкино, кроме минометов, враг применял стрелковое оружие", - сказано в сообщении.

В то же время на Луганском направлении боевики 10 раз нарушали "режим тишины".

Огонь из БТРов, гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования открывали в направлении Новоалександровки, а по Новозвановке - из минометов калибра 82 мм и пулеметов.

"На Донецком направлении зафиксирован лишь один случай нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. В районе Новотроицкого противник обстрелял позиции украинских защитников с миномета калибра 120 мм", - отметили в пресс-центре АТО.

Украинская правда

Темы: АТО
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