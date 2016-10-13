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Две женщины обвинили Трампа в сексуальных домогательствах

Четверг, 13 октября 2016, 06:33

Две американки заявили, что кандидат в президенты США Дональд Трамп насильно целовал и трогал их в прошлом.

Об этом сообщила газета The New York Times.

74-летняя Джессика Лидс рассказала, что около 35 лет назад она летела в Нью-Йорк и сидела рядом с Трампом в самолете в кабине первого класса,  когда он внезапно поднял разделявший их подлокотник и начал трогать ее за грудь, пытаясь залезть под юбку. По словам Лидс, "он был как осьминог, его руки были повсюду".

Другая женщина по имени Рейчел Крукс заявила о том, что в 2005 году столкнулась с Трампом в лифте в здании Трамп Тауер.

Зная, что ее компания работает с Трампом, она представилась ему, пожав ей руку, он не отпустил ее, а начал целовать, сначала в щеки, а потом в губы.

По ее словам, это было как насилие, она почувствовала себя униженной.

В телефонном разговоре с корреспонденткой NYT "крайне взволнованный" Трамп заявил, что "ничего этого никогда не было", грубо высказавшись в адрес репортеши газеты.

Во время вторых дебатов кандидатов на пост президента США Трамп утверждал, чтонесмотря на сексистские высказывания, он никогда не приставал к женщинам.

Как известно, газета The Washington Post опубликовала видеозапись пошлой беседы Трампа с шоуменом Билли Бушем.

В записи, датированной еще 2005 годом, нынешний кандидат в президенты США в весьма раскованной манере признается, что "пытался соблазнить замужнюю женщину, но у него не получилось".

Темы: США
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