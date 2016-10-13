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В ЕС думают о введении санкций против РФ за действия в Сирии

Четверг, 13 октября 2016, 07:15

Представители правительств государств-членов Европейского Союза собираются обсудить "сирийский пакет" санкций против Российской Федерации на следующей неделе.

Об этом со ссылкой на авторитетное американское издание The Wall Street Journal, пишет DT.ua.

Как считают европейские дипломаты, наиболее вероятным объектом новых санкций могут стать российские чиновники. Они могут пополнить действующие санкционные списки ЕС, в которых уже включены более 200 физических и 70 юридических лиц.

Руководство ряда европейских государств предлагает согласовать расширение санкционных списков уже по итогам встречи лидеров ЕС на следующей неделе.

В то же время, высокопоставленный европейский дипломат сообщил изданию, что ждать конкретных решений относительно санкций по результатам встречи министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, 17 октября, не стоит. Однако, если ситуация в Алеппо ухудшаться, это потребует серьезного рассмотрения вопроса об усилении давления на Россию.

Ранее Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем выступила за санкции ЕС против РФ через Сирию.

Как сообщалось, правительство Германии с пониманием относится к озвученным предложениям по введению дополнительных санкций против России за бомбардировки в сирийском городе Алеппо.

Напомним, глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок обвинил Россию в бомбардировках Алеппо и призвал к жестким санкциям против РФ.

Ранее сообщалось, что глава комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Рьотген заявил, что Россия должна понести ответственность за военные преступления в Сирии, и подтвердил возможность санкций против Москвы.

Темы: ЕССириясанкцииРосcия
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