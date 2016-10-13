КС возьмется за жалобу Порошенко, что Янукович - не президент
Четверг, 13 октября 2016, 11:27
Конституционный суд начнет рассмотрение дела о конституционности лишения Виктора Януковича звания президента.
Об этом сообщает пресс-служба КС.
Соответствующее представление в КС подал президент Петр Порошенко.
Слушание начнется 19 октября в 10 утра. Это будет письменное слушание.
Как известно, президент Порошенко обратился в КС с просьбой рассмотреть, насколько конституционным было решение ВР о лишении Виктора Януковича звания президента.
Такое решение ВР приняла 4 февраля 2015.
Порошенко считает, что ВР превысила свои полномочия, принимая такое решение, и нарушила 6, 19 и 58 статьи Конституции.
Украинская правда