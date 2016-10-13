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КС возьмется за жалобу Порошенко, что Янукович - не президент

Четверг, 13 октября 2016, 11:27
КС возьмется за жалобу Порошенко, что Янукович - не президент

Конституционный суд начнет рассмотрение дела о конституционности лишения Виктора Януковича звания президента.

Об этом сообщает пресс-служба КС.

Соответствующее представление в КС подал президент Петр Порошенко.

Слушание начнется 19 октября в 10 утра. Это будет письменное слушание.

Как известно, президент Порошенко обратился в КС с просьбой рассмотреть, насколько конституционным было решение ВР о лишении Виктора Януковича звания президента.

Такое решение ВР приняла 4 февраля 2015.

Порошенко считает, что ВР превысила свои полномочия, принимая такое решение, и нарушила 6, 19 и 58 статьи Конституции.

Украинская правда

Темы: ЯнуковичПорошенкоКС
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