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Синоптики прогнозируют потепление в Украине через 10 дней

Четверг, 13 октября 2016, 11:54

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует незначительное потепление с 23 октября.

Об этом сказал заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко в ходе селекторного совещания, передают "Українські новини".

"Постепенное повышение температуры возможно лишь с 23 октября, то есть до конца месяца мы все еще ожидаем незначительное повышение температуры по сравнению с той, которая будет до того момента", – сказал Прокопенко.

По его словам, 13 октября в Украине продержится дождевая и ветреная погода, местами пройдут сильные дожди в западных областях, местами с мокрым снегом.

14 октября циклон, который определял погоду, покинет пределы Украины – и осадки прекратятся.

Одновременно с этим ожидается снижение температуры воздуха ночью до 0...+6 градусов, а в западных областях температура ночью снизится до -1...-3 градусов.

15-22 октября в Украине ожидается прохладная, преимущественно без осадков погода, с температурой воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +2...+9 градусов, в Закарпатье и на юге Одесской области будет теплее.

В то же время, Укргидрометцентр прогнозирует относительно теплую зиму.

По словам Прокопенко, в ноябре и декабре среднемесячная температура будет близкой к средним показателям, а в январе, феврале и марте – выше средних показателей.

"В целом зима будет характеризоваться как относительно теплая, но продолжительность отопительного сезона по температурным показателям будет колебаться от 160 дней на юге страны до 180 на севере и западе", – добавил представитель Гидрометцентра.

Прокопенко подчеркнул, что в течение зимы будут резкие изменения погодных условий.

Темы: погода
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